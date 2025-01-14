В 2025 году бензин в России может подорожать на 5-8,5%

Цены на бензин в России в 2025 году могут вырасти на 5-8,5% по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью изданию «Газета.Ru».

Экономист пояснил, что рост цен ожидается в пределах уровня инфляции, а правительство постарается удержать их в этих рамках. Однако на стоимость топлива повлияет повышение акцизов: с января 2025 года акцизы на бензин с высоким октановым числом вырастут на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Эти изменения отразятся как на оптовых, так и на розничных ценах.

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По словам Щербаченко, дополнительное давление на рынок оказывает рост затрат нефтяных компаний. Удорожание и увеличение сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов связано с западными санкциями, ограничившими поставки оборудования и запчастей.

Согласно данным Driff.ru, 13 января 2025 года литр бензина АИ-92 в среднем стоил 55,64 рубля, а АИ-95 — 59,34 рубля. Исходя из прогноза, цены могут подняться до 60,37 и 64,38 рубля соответственно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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