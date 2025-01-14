В 2025 году бензин в России может подорожать на 5-8,5%

Цены на бензин в России в 2025 году могут вырасти на 5-8,5% по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью изданию «Газета.Ru».

Экономист пояснил, что рост цен ожидается в пределах уровня инфляции, а правительство постарается удержать их в этих рамках. Однако на стоимость топлива повлияет повышение акцизов: с января 2025 года акцизы на бензин с высоким октановым числом вырастут на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Эти изменения отразятся как на оптовых, так и на розничных ценах.