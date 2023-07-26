Раскрыты последствия дефицита бюджета для россиян

В России дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей (2,3% ВВП). Повышенная расходная часть относится к тратам на проведение спецоперации и перестройку экономики.

Как уточнил эксперт, у властей есть три метода, позволяющие свести бюджет: урезать расходы, найти внешнее кредитование, либо выпустить облигации. По оценке Беляева, кабинет министров умеет эффективно применять каждый из этих инструментов.

Он также утверждает, что на простых гражданах дефицит бюджета на уровне 2,5% ВВП никак не отразится.

