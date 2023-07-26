Раскрыты последствия дефицита бюджета для россиян
Дефицит федерального бюджета России можно считать «обычной рабочей ситуацией». Так обрисовал положение вещей в экономике кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Эксперт прокомментировал «Вечерней Москве» прогноз, согласно которому, по результатам текущего года дефицит бюджета составит 2–2,5% валового внутреннего продукта. Беляев обратил внимание на то, что многие страны живут и с более внушительными «бюджетными дырами». Правда, они не находятся под серьезным грузом санкций.
В России дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей (2,3% ВВП). Повышенная расходная часть относится к тратам на проведение спецоперации и перестройку экономики.
Как уточнил эксперт, у властей есть три метода, позволяющие свести бюджет: урезать расходы, найти внешнее кредитование, либо выпустить облигации. По оценке Беляева, кабинет министров умеет эффективно применять каждый из этих инструментов.
Он также утверждает, что на простых гражданах дефицит бюджета на уровне 2,5% ВВП никак не отразится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Основатель Group-IB Сачков получил 14 лет колонии по делу о госизмене
- Раскрыты последствия дефицита бюджета для россиян
- Глава МОК подтвердил, что Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпиаду-2024
- Против украинской журналистки Соколовской возбудили дело о фейках о российской армии
- Райффайзен приостановит покупку наличных евро и долларов у физлиц
- Взорвавший ж/д пути под Брянском диверсант получил 22 года колонии
- В России запустят единый реестр должников
- Мишустин обыграл Грефа в аэрохоккей на горнолыжном курорте «Манжерок»
- Кольцо рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азербайджане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru