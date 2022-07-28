Раскрыто условие, при котором доллар подорожает до 85 рублей
При условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта как минимум на треть к концу текущего года доллар может подорожать до 77-85 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Олега Сыроваткина.
По его словам, если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление российской национальной валюты будет менее выраженным. Также, по словам эксперта, судьба курса рубля во многом зависит от дальнейших решений Центробанка России по ставке.
Сыроваткин считает, что недавнее ослабление рубля вызвано резким ростом торгов в паре юань/рубль, объем которых в последние дни превышал объем торговли в паре евро/рубль.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Раскрыто условие, при котором доллар подорожает до 85 рублей
- В ФРГ призвали задействовать «Северный поток – 2»
- МИД РФ: США не запрашивали переговоры Блинкена с Лавровым
- Кремль оставил без комментариев сообщения об обмене Бута
- ВВП России в июне снизился на 4,9%
- США проверят Россию на критерии «спонсора терроризма»
- В Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» информацию о проблемах с турбинами
- Адвокат оставил без комментариев заявления о возможном обмене Бута
- СМИ: Россия не уйдет с МКС минимум до 2028 года
- В СНБО заявили, что могут нанести удары по объектам в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru