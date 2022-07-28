Раскрыто условие, при котором доллар подорожает до 85 рублей

По его словам, если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление российской национальной валюты будет менее выраженным. Также, по словам эксперта, судьба курса рубля во многом зависит от дальнейших решений Центробанка России по ставке.

Сыроваткин считает, что недавнее ослабление рубля вызвано резким ростом торгов в паре юань/рубль, объем которых в последние дни превышал объем торговли в паре евро/рубль.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.

