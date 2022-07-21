Инвестстратег рассказал, почему рубль колеблется в одной точке
Российская национальная валюта в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Сергея Суверова.
По его словам, российские власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Центробанка РФ. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.
При этом в пользу укрепления рубля выступает наступление нового налогового периода, недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом.
Как считает эксперт, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе рубль будет ослабевать.
Днем ранее в ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара опустился до 55,03 рубля. Американская валюта падает в цене четвертый день подряд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Инвестстратег рассказал, почему рубль колеблется в одной точке
- Россиян, переболевших COVID-19 год назад, предупредили об осложнениях
- Врач: Байден может умереть в середине второго срока президентства
- В ЦРУ считают, что Путин слишком здоров
- Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите МЕРКОСУР в Парагвае
- Директор ЦРУ: КНР решится на установление контроля над Тайванем
- Рада: Украина будет экспортировать зерно через три порта
- В США заявили о провале «санкционного блицкрига» против России
- Белый дом объяснил слова Байдена о его заболевании раком
- Новак: Россия не будет поставлять нефть себе в убыток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru