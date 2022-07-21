Инвестстратег рассказал, почему рубль колеблется в одной точке

Российская национальная валюта в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Сергея Суверова.

Греф назвал факторы укрепления рубля

По его словам, российские власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Центробанка РФ. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.

При этом в пользу укрепления рубля выступает наступление нового налогового периода, недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом.

Как считает эксперт, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе рубль будет ослабевать.

Днем ранее в ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара опустился до 55,03 рубля. Американская валюта падает в цене четвертый день подряд.

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ФОТО: РИА Новости
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