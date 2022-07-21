Инвестстратег рассказал, почему рубль колеблется в одной точке

По его словам, российские власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Центробанка РФ. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.

При этом в пользу укрепления рубля выступает наступление нового налогового периода, недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом.

Как считает эксперт, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе рубль будет ослабевать.

Днем ранее в ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара опустился до 55,03 рубля. Американская валюта падает в цене четвертый день подряд.

