Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2023 году составят более 28 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на обеспечение работы президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2023 году в целом порядка 28,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета, внесенного в Госдуму.
На обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля в следующем году заложено около 19,1 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем планировалось год назад. При этом такая цифра почти на 1 млрд меньше, чем будет потрачено на эти цели в нынешнем году (предполагается, что это 19,9 млрд рублей).
В 2024 году на траты на деятельность президента и его администрации заложено чуть менее 20 млрд рублей, в 2025 году - 20,6 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru