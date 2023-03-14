Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли втрое

Расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раза – до 208 миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком в прошлом году выступили США, траты Евросоюза на американский СПГ выросли в 7 раз, за российский ресурс Евросоюз заплатил рекордные 47,6 миллиарда евро. Третье место в этом списке занимает Катар.

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Ранее сообщалось, что импорт российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе этого года, если сравнивать с тем же месяцем 2022 года. Такие данные приводит Федеральное статистическое управление Германии.

Отмечается, что падение произошло на фоне нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, импорт ресурса фактически остановился. В январе 2023 года было поставлено 3500 тонн российской нефти, в прошлом году за тот же период Германия получила 2,8 миллиона тонн.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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