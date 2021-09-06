Рар: Суровая зима заставит европейцев отказаться от требований к «Северному потоку — 2»

«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа», — заявил Рар в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам политолога, когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает «судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что первую нитку газопровода «Северный поток – 2»планируется запустить в сентябре.

