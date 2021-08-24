«Почва для бредней». День рождения Путина не совпадет с запуском «Северного потока-2»

«Я сомневаюсь, что обе нитки будут работать к 7 октября. Мне кажется, что никто не будет привязываться к подобным датам. Это, наверное, такая советская традиция. Тянуть с запуском первой нитки нет смысла, и это сделают (ее запустят – прим. НСН), скорее всего, в сентябре. А на второй нитке к 7 октября не успеют провести пуско-наладочные работы. Так что, я думаю, мы увидим пуск первой ветки раньше, а второй – позже. Плюс, стратегически неправильно привязываться ко дню рождения, потому что это даст козырь противникам «Северного потока-2». Они заявляют, что этот газопровод – исключительно политический, а Россия настаивает, что это экономический проект. И если запускать его ко дню рождения отдельных политиков, тогда противники проекта скажут: "Вот видите, мы же говорили, что это политический проект. Это личный подарок Путину, потому что он не любит Украину и загадал на прошлый день рождения ее лишить транзита". Так что почву для подобных бредней давать не надо», - сказал Юшков.

При этом он назвал 12 сентября реалистичной датой завершения строительства «Северного потока-2».

«Многое будет зависеть от погоды, потому что, если усиливается ветер и начинается волнение на море, темп строительства либо сокращается, либо останавливается. 20 августа оставалось 15 км, сейчас баржа прошла еще 2-2,5 км, остается примерно две недели работ плюс 3-4 дня будет проходить последняя стыковка – надо будет поднять готовый участок трубы, который идет от Германии, и соединить его с тем, что укладывает баржа. Поэтому 12 сентября выглядит реалистичным сроком плюс-минус несколько дней», - подсчитал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, на ввод в эксплуатацию газопровода понадобится еще 2-3 месяца, и обе ветки «Северного потока» смогут заработать в ноябре.

«На это (ввод в эксплуатацию – прим. НСН) уходит 2-3 месяца. Посмотрим, в какой период войдет в эксплуатацию первая нитка. Она была достроена в июне, и предполагается (срок запуска – прим. НСН) конец августа - начало сентября. Но сейчас можно говорить, что только в сентябре она заработает. Получается 2-2,5 месяца первая нитка находилась в стадии пуска и наладки. Если вторую нитку 12 сентября достроят, то где-то в начале ноября она заработает. Так что в ноябре обе нитки будут иметь возможность работать на полную мощность», - пояснил Юшков.

Он также сообщил, что антимонопольное законодательство ЕС не позволит «Газпрому» использовать газопровод на 100%, допустив возможность, что это все-таки произойдет.