«Почва для бредней». День рождения Путина не совпадет с запуском «Северного потока-2»
Игорь Юшков рассказал "Радиоточке НСН", когда достроят «Северный поток-2» и к какому сроку заработают обе нитки газопровода.
Первая нитка газопровода «Северный поток» заработает в сентябре, а вторая – в ноябре, при этом его запуск не будут «привязывать» ко дню рождения Владимира Путина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на морские власти ФРГ, что строительство «Северного потока-2» может быть закончено к 12 сентября. При этом ряд СМИ связывали дату запуска газопровода с днем рождения президента России, которое Путин отметит 7 октября.
«Я сомневаюсь, что обе нитки будут работать к 7 октября. Мне кажется, что никто не будет привязываться к подобным датам. Это, наверное, такая советская традиция. Тянуть с запуском первой нитки нет смысла, и это сделают (ее запустят – прим. НСН), скорее всего, в сентябре. А на второй нитке к 7 октября не успеют провести пуско-наладочные работы. Так что, я думаю, мы увидим пуск первой ветки раньше, а второй – позже. Плюс, стратегически неправильно привязываться ко дню рождения, потому что это даст козырь противникам «Северного потока-2». Они заявляют, что этот газопровод – исключительно политический, а Россия настаивает, что это экономический проект. И если запускать его ко дню рождения отдельных политиков, тогда противники проекта скажут: "Вот видите, мы же говорили, что это политический проект. Это личный подарок Путину, потому что он не любит Украину и загадал на прошлый день рождения ее лишить транзита". Так что почву для подобных бредней давать не надо», - сказал Юшков.
При этом он назвал 12 сентября реалистичной датой завершения строительства «Северного потока-2».
«Многое будет зависеть от погоды, потому что, если усиливается ветер и начинается волнение на море, темп строительства либо сокращается, либо останавливается. 20 августа оставалось 15 км, сейчас баржа прошла еще 2-2,5 км, остается примерно две недели работ плюс 3-4 дня будет проходить последняя стыковка – надо будет поднять готовый участок трубы, который идет от Германии, и соединить его с тем, что укладывает баржа. Поэтому 12 сентября выглядит реалистичным сроком плюс-минус несколько дней», - подсчитал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
По его словам, на ввод в эксплуатацию газопровода понадобится еще 2-3 месяца, и обе ветки «Северного потока» смогут заработать в ноябре.
«На это (ввод в эксплуатацию – прим. НСН) уходит 2-3 месяца. Посмотрим, в какой период войдет в эксплуатацию первая нитка. Она была достроена в июне, и предполагается (срок запуска – прим. НСН) конец августа - начало сентября. Но сейчас можно говорить, что только в сентябре она заработает. Получается 2-2,5 месяца первая нитка находилась в стадии пуска и наладки. Если вторую нитку 12 сентября достроят, то где-то в начале ноября она заработает. Так что в ноябре обе нитки будут иметь возможность работать на полную мощность», - пояснил Юшков.
Он также сообщил, что антимонопольное законодательство ЕС не позволит «Газпрому» использовать газопровод на 100%, допустив возможность, что это все-таки произойдет.
«Вопрос в том, что сейчас к газопроводу применяют антимонопольное законодательство Евросоюза, которое не позволяет одной компании загрузить его больше, чем на 50% мощности. По этому, когда ты первую нитку запустишь и выйдешь на полную мощность, вторую «Газпром» самостоятельно использовать не сможет, это запрещено. Но не исключено, что европейцы скажут: «Давайте проведем испытательные работы и до конца отопительного сезона будем все использовать на полную мощность». Это связано с тем, что европейцы накопили мало газа в подземных хранилищах, и ежесуточные объемы импорта у них будут довольно высокими. Возможно, им будет нужна вся мощность «Северного потока-2». Но это только один из сценариев», - заключил собеседник НСН.
20 августа президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции после встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель, что строительство газопровода «Северный поток - 2» близится к завершению и «осталось проложить всего 15 км по морю».
По его словам, противники «Северного потока - 2», которые считают проект политическим, заблуждаются сами или пытаются «ввести кого-то в заблуждение».
Путин подчеркнул, что маршрут транспортировки газа в Европу по новому газопроводу на две тысячи километров короче, чем через Украину, и в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита.
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