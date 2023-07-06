Raiffeisen Bank International отложил уход из России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приняла решение отложить уход из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что данный шаг продиктован намерением Австрии сберечь давние связи с Россией.
Предполагалось, что RBI выделит российское дочернее предприятие из своего состава к сентябрю 2023 года.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что пессимистические прогнозы касательно банковской отрасли вредны для рынка и необъективны, крайне сложно точно предсказать развитие событий через три года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru