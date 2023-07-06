Raiffeisen Bank International отложил уход из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приняла решение отложить уход из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Сообщается, что данный шаг продиктован намерением Австрии сберечь давние связи с Россией.

Предполагалось, что RBI выделит российское дочернее предприятие из своего состава к сентябрю 2023 года.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что пессимистические прогнозы касательно банковской отрасли вредны для рынка и необъективны, крайне сложно точно предсказать развитие событий через три года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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