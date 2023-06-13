Глава АКРА: Около 50 банков могут уйти из России в ближайшие годы
Около 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года, считает глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. Об этом эксперт заявил в интервью Известиям.
Сухов указал, что причины и вероятность ухода во многом зависят от типов финансовых организаций. Так, действия иностранных банков связаны с административными решениями, взаимоотношениями с регуляторами головных организаций. В России работает более 50 зарубежных кредитных организаций, при этом в некоторых из них капитал контролируется дружественными государствами, пишет RT.
«Вторая группа - небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Например, те, которые занимаются обслуживанием платежного бизнеса», — поделился эксперт.
Сейчас трансакционный бизнес не может быть единственным источником доходов организации, следует выходить в более прибыльное кредитование, однако не все смогут это сделать при низком капитале.
Еще один тип банков — организации внутри более крупных групп. По мнению Сухова, их владельцы будут сокращать расходы.
Говоря о возможном уходе из РФ крупных иностранных банков, эксперт указал, что АКРА отмечает сокращение их бизнеса. Однако дальнейшие действия будут зависеть от владельцев и руководства финансовых организаций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России
- Херсонские власти сообщили о 17 погибших после разрушения Каховской ГЭС
- Минобороны России показало видео захвата немецких танков Leopard
- В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»
- Глава АКРА: Около 50 банков могут уйти из России в ближайшие годы
- Евро поднялся выше 90 рублей впервые с конца апреля
- СМИ: США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии
- Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях
- Мантуров: Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока»
- В России разработали средство от опьянения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru