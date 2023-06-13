Глава АКРА: Около 50 банков могут уйти из России в ближайшие годы

Сухов указал, что причины и вероятность ухода во многом зависят от типов финансовых организаций. Так, действия иностранных банков связаны с административными решениями, взаимоотношениями с регуляторами головных организаций. В России работает более 50 зарубежных кредитных организаций, при этом в некоторых из них капитал контролируется дружественными государствами, пишет RT.

«Вторая группа - небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Например, те, которые занимаются обслуживанием платежного бизнеса», — поделился эксперт.

Сейчас трансакционный бизнес не может быть единственным источником доходов организации, следует выходить в более прибыльное кредитование, однако не все смогут это сделать при низком капитале.

Еще один тип банков — организации внутри более крупных групп. По мнению Сухова, их владельцы будут сокращать расходы.

Говоря о возможном уходе из РФ крупных иностранных банков, эксперт указал, что АКРА отмечает сокращение их бизнеса. Однако дальнейшие действия будут зависеть от владельцев и руководства финансовых организаций.

