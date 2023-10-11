В России создали первую Ассоциацию промышленного майнинга
Первая Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) появилась в России. Об этом пишут «Ведомости».
Объединение учредили компании Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал», которые поставляют оборудование и предоставляют мощности для майнинга криптовалют.
Как отметил директор по взаимодействию с госорганами Bitriver Олег Огиенко, промышленный майнинг — новая отрасль в производстве криптовалют. Первая в стране профильная ассоциация намерена вести активный диалог с регуляторами и создать условия для развития белого майнинга. По данным экспертов, Россия занимает второе место в мире по майнингу биткоина после США, и отрасли необходимо регулирование.
В Госдуме поддержали инициативу. Так, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков позитивно оценил объединение игроков, «чтобы отстаивать интересы и предлагать свои варианты регулирования».
Ранее Минэнерго предложило увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты, цены могут вырасти в два-пять раз в энергодефицитных регионах, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru