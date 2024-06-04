Минфин: Майнинг станет официальным видом деятельности в России
Министерство финансов РФ намерено поддержать признание майнинга криптовалют полноценным видом экономической деятельности. Как пишут «Известия», об этом заявил представитель ведомства Осман Кабалоев.
По его словам, министерство согласно присвоить майнингу код общероссийского классификатора видов экономической деятельности - ОКВЭД. Он выбирается предпринимателями при регистрации ИП или компании, что делает бизнес законным, а также даёт возможность получить лицензию и господдержку.
«Сначала потребуется принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по ОКВЭД», - отметил Кабалоев.
Он также добавил, что для майнинга может быть введён как отдельный ОКВЭД, так и уже существующий.
Ранее в Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru