Минфин: Майнинг станет официальным видом деятельности в России

По его словам, министерство согласно присвоить майнингу код общероссийского классификатора видов экономической деятельности - ОКВЭД. Он выбирается предпринимателями при регистрации ИП или компании, что делает бизнес законным, а также даёт возможность получить лицензию и господдержку.

«Сначала потребуется принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по ОКВЭД», - отметил Кабалоев.

Он также добавил, что для майнинга может быть введён как отдельный ОКВЭД, так и уже существующий.

Ранее в Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

