Работодатели разочаровались в «удалёнке»
Большинство предпринимателей (82%) заявили о снижении продуктивности их сотрудников, переведённых на удалённую работу из дома. Такие данные приводит РБК со ссылкой на результаты исследования, проведённого экспертами аналитического центра НАФИ в Москве и Подмосковье в мае-июне.
Как утверждается в материале, только 20% работодателей, переводивших сотрудников на «удалёнку», готово сохранить такой формат.
Снижение собственной продуктивности заметил 41% опрошенных работников, которых перевели на «удалёнку». Более половины из них (55%) говорят, что им было сложно решать рабочие вопросы дистанционно, практически каждому четвёртому мешали сосредоточиться родственники, 22% постоянно отвлекались на домашние дела.
В то же время 39% респондентов из числа «удалёнщиков» считают, что приносили не меньше пользы, чем при работе в офисе, а 15% уверены, что их продуктивность даже выросла. Среди положительных моментов большинство выделяет отсутствие временных затрат на дорогу и возможность самостоятельно формировать график работы.
Между тем, в Госдуму уже внесли законопроект о регулировании дистанционной работы. Как объяснил RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, главная задача этой инициативы - защитить права и интересы работников, в том числе в части оплаты труда и обеспечения необходимым оборудованием.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- Названы симптомы коронавируса COVID-19 у детей
- Назарбаев заразился коронавирусом COVID-19
- Работодатели разочаровались в «удалёнке»
- Опрос: Почти половина россиян хочет освоить новую профессию
- Bloomberg: Приглашённых на парад с Путиным ветеранов отправили на карантин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru