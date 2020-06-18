Работодатели разочаровались в «удалёнке»

Как утверждается в материале, только 20% работодателей, переводивших сотрудников на «удалёнку», готово сохранить такой формат.

Снижение собственной продуктивности заметил 41% опрошенных работников, которых перевели на «удалёнку». Более половины из них (55%) говорят, что им было сложно решать рабочие вопросы дистанционно, практически каждому четвёртому мешали сосредоточиться родственники, 22% постоянно отвлекались на домашние дела.

В то же время 39% респондентов из числа «удалёнщиков» считают, что приносили не меньше пользы, чем при работе в офисе, а 15% уверены, что их продуктивность даже выросла. Среди положительных моментов большинство выделяет отсутствие временных затрат на дорогу и возможность самостоятельно формировать график работы.

Между тем, в Госдуму уже внесли законопроект о регулировании дистанционной работы. Как объяснил RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, главная задача этой инициативы - защитить права и интересы работников, в том числе в части оплаты труда и обеспечения необходимым оборудованием.

