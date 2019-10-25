Рабочие и официанты. Самые востребованные профессии
Профессор управления человеческими ресурсами рассказала НСН, почему технологический прогресс не способен заменить человека.
Названы самые востребованные в России профессии. По данным специалистов из ВНИИ труда, прежде всего к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен. Авторы исследования утверждают, что эти специальности останутся актуальными и в будущем. Кроме того, останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.
Всё более востребованными будут и новые профессии, связанные с технологическим прогрессом, например специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, что на массовые профессии действительно есть спрос.
«Что касается рабочих профессий — однозначно востребованы все направления. Есть дефицит рабочих кадров даже по рынку Москвы. Растет востребованность в педагогических работниках, которые готовы работать частно, индивидуально. Есть процент родителей, которые детей в школу не отдают, а прибегают к домашнему обучению. Я бы к этому добавила няней. Во всяком случае, по мегаполису это очевидно. Наверное, по другим регионам картина выглядит иначе, но в Москве спрос большой», — рассказала специалист.
Кроме того, никакие бухгалтерские программы не смогут в будущем заменить талантливого бухгалтера.
«Бухгалтер во все времена — это правая и левая рука руководителя, если это талантливый бухгалтер, умеющий разбираться в новых законах, умеющий в них встраиваться, понимать, как распоряжаться деньгами и как их можно экономить. Никакие программы, даже самые отлаженные не заменят талантливого человека с творческим подходом к таким формальностям, как бухгалтерские документы. Практикующий бухгалтер востребован, но может быть, не так, как в прошлые годы», — отметила Самраилова.
Востребованность в низкоквалифицированных кадрах в системе обслуживая также будет расти, особенно в крупных городах.
«В системе обслуживания те виды занятости, которые не требуют длительной подготовки и обучения, обходится работодателю очень дешево. Это сотрудники, которые работают по системе коучинга: «смотри, как я делаю и повторяй то же самое». Такое фордовское и тейлоровское пооперационное разделение труда в сетях быстрого питания, не требующее квалификации, по-прежнему будет востребовано. Это опять же актуально для уплотненных населенных пунктов, мегаполисов», — добавила собеседница НСН.
Как ни странно, в последнее время растет потребность в менеджерах в сфере культуры и искусства.
«Это многочисленные вебинары, новые современные залы. Недавно стало известно, что Трехгорная мануфактура в Москве отдала свои цеха под экспозиции современного искусства. Это многочисленные массовые зрелищные мероприятия, праздники в парках, скверах», — добавила Самраилова.
Ранее Екатерина Самраилова рассказала НСН, чем обычно занимаются госслужащие после выхода на пенсию.
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