Рабочие и официанты. Самые востребованные профессии

Названы самые востребованные в России профессии. По данным специалистов из ВНИИ труда, прежде всего к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен. Авторы исследования утверждают, что эти специальности останутся актуальными и в будущем. Кроме того, останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.

Всё более востребованными будут и новые профессии, связанные с технологическим прогрессом, например специалисты по большим данным и облачным приложениям.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, что на массовые профессии действительно есть спрос.

«Что касается рабочих профессий — однозначно востребованы все направления. Есть дефицит рабочих кадров даже по рынку Москвы. Растет востребованность в педагогических работниках, которые готовы работать частно, индивидуально. Есть процент родителей, которые детей в школу не отдают, а прибегают к домашнему обучению. Я бы к этому добавила няней. Во всяком случае, по мегаполису это очевидно. Наверное, по другим регионам картина выглядит иначе, но в Москве спрос большой», — рассказала специалист.

Кроме того, никакие бухгалтерские программы не смогут в будущем заменить талантливого бухгалтера.

«Бухгалтер во все времена — это правая и левая рука руководителя, если это талантливый бухгалтер, умеющий разбираться в новых законах, умеющий в них встраиваться, понимать, как распоряжаться деньгами и как их можно экономить. Никакие программы, даже самые отлаженные не заменят талантливого человека с творческим подходом к таким формальностям, как бухгалтерские документы. Практикующий бухгалтер востребован, но может быть, не так, как в прошлые годы», — отметила Самраилова.