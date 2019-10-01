Увольняющиеся чиновники востребованы в сфере образования
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта рассказала НСН, чем обычно занимаются госслужащие после выхода на пенсию.
В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшее время. В предстоящие три года на выплаты увольняемым федеральным чиновникам планируется потратить 4,8 млрд руб., передают «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина. В ведомстве не уточнили, сколько сотрудников планируется сократить. Согласно подсчетам АКРА, под сокращение могут попасть 13 тыс. чиновников, пишет газета.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН предположила, что под сокращаемыми сотрудниками понимаются лица, увольняющиеся в связи с достижением пенсионного возраста.
«Наверное, под сокращение и предложение об увольнении будут попадать возрастные сотрудники, которые выходят на пенсию. Я не думаю, что это пополнит штат безработных. На первую неделю сентября безработных было 32 тысячи в Москве. Прогноз в высвобождении до 55 тысяч по России в этот осенний период. Вряд ли высвобождающие госслужащие будут обращаться в службу занятости по поводу статуса безработного. Видимо, там какие-то другие решения нужно ожидать. Если, к примеру, госслужащие в статусе кандидата наук, то они могут претендовать на преподавательскую работу в высших учебных заведениях. Их предложения о трудоустройстве могут быть услышанными. Люди, наделенные колоссальным опытом, могли бы его передавать», - отметила она.
Ранее о необходимости проведения первой революции государственного управления в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, количество чиновников в 2000 году составляло 1 млн 156 тыс., а сейчас — 2,2 млн человек. Он назвал нынешнее количество избыточным, отметив, что «нужны другого качества чиновники».
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