Увольняющиеся чиновники востребованы в сфере образования

«Наверное, под сокращение и предложение об увольнении будут попадать возрастные сотрудники, которые выходят на пенсию. Я не думаю, что это пополнит штат безработных. На первую неделю сентября безработных было 32 тысячи в Москве. Прогноз в высвобождении до 55 тысяч по России в этот осенний период. Вряд ли высвобождающие госслужащие будут обращаться в службу занятости по поводу статуса безработного. Видимо, там какие-то другие решения нужно ожидать. Если, к примеру, госслужащие в статусе кандидата наук, то они могут претендовать на преподавательскую работу в высших учебных заведениях. Их предложения о трудоустройстве могут быть услышанными. Люди, наделенные колоссальным опытом, могли бы его передавать», - отметила она.

Ранее о необходимости проведения первой революции государственного управления в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, количество чиновников в 2000 году составляло 1 млн 156 тыс., а сейчас — 2,2 млн человек. Он назвал нынешнее количество избыточным, отметив, что «нужны другого качества чиновники».

