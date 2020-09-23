Путин сообщил об освобождении России от нефтяной зависимости
Бюджет и экономика России перестали критически зависеть от колебания цен на нефть, заявил президент Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации.
Тем не менее глава государства отметил, что углеводороды по-прежнему остаются основным источником денег для России. Путин предупредил, что в следующем году нефтегазовые доходы составят 70 процентов доходов бюджета.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что Россия может выйти на внешние рынки с продовольствием, вооружениями и пресной водой.
Он также добавил, что другим экспортным товаром может стать водород как новый экологичный вид топлива, для транспортировки которого вполне можно использовать существующие газопроводы. Однако он призвал развивать эти направления уже сейчас, так как есть риски упустить время.
Цены на нефть и газ в 2020 году резко упали из-за отказа стран ОПЕК+ заключать сделку по ограничению добычи нефти. Это было необходимо после того, как на рынке появилось избыточное количество сырья из-за карантина и временной остановки работы предприятий по всему миру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru