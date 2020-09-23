Путин сообщил об освобождении России от нефтяной зависимости

Бюджет и экономика России перестали критически зависеть от колебания цен на нефть, заявил президент Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации.

Тем не менее глава государства отметил, что углеводороды по-прежнему остаются основным источником денег для России. Путин предупредил, что в следующем году нефтегазовые доходы составят 70 процентов доходов бюджета.