Эксперт рассказал, как сильно может упасть рубль к доллару

Рубль может упасть до 80 рублей за доллар, рассказал в эфире НСН главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Если смотреть на дальнейшую динамику пары «доллар-рубль», мы ожидаем ее стабилизации в нижней половине диапазона 75-80 рублей за доллар», - сказал он.

Причины этого эксперт видит в падении цен на нефть, которая сейчас стоит порядка 42 долларов за баррель. Но к концу недели рубль может укрепиться.

«Из некоторых позитивных на предстоящей неделе стоит выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на пятницу. Это приведет к спросу на российские рубли и сдержит ослабление национальной валюты», - рассказал эксперт.

Он также добавил, что до конца года российский рубль может укрепиться до уровня ниже отметки 75 рублей за доллар.

