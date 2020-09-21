Эксперт рассказал, как сильно может упасть рубль к доллару

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, что поддержит российский рубль на этой неделе.

Курс европейской валюты в понедельник, 21 сентября, в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 90,07 рубля. Таковы данные торговой площадки на 10:57 мск. В то же время американская валюта выросла на 0,48%, до 76,11 рубля.

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Рубль может упасть до 80 рублей за доллар, рассказал в эфире НСН главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Если смотреть на дальнейшую динамику пары «доллар-рубль», мы ожидаем ее стабилизации в нижней половине диапазона 75-80 рублей за доллар», - сказал он.

Причины этого эксперт видит в падении цен на нефть, которая сейчас стоит порядка 42 долларов за баррель. Но к концу недели рубль может укрепиться.

«Из некоторых позитивных на предстоящей неделе стоит выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на пятницу. Это приведет к спросу на российские рубли и сдержит ослабление национальной валюты», - рассказал эксперт.

Он также добавил, что до конца года российский рубль может укрепиться до уровня ниже отметки 75 рублей за доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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