Путин заявил о цели вхождения России в четверку крупнейших экономик мира
Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, поставлена такая цель.
Глава государства отметил, что темпы роста российской экономики опережают среднемировые. В основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями, утверждает он.
Россия, по словам Путина, занимает четвертое место по ВВП по паритету покупательной способности, опережая Японию.
«Разница небольшая, но мы понимаем: позиции надо усиливать! Нам нужно обеспечивать темы роста на долгосрочную перспективу», - сказал он.
По итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%, а по итогам с начала текущего года превышает 5%. Это лучше, чем у ведущих экономик мира, заявил президент.
Ранее Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что доля расчетов за российский экспорт в «токсичных валютах» сократилась вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru