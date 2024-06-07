Путин заявил о цели вхождения России в четверку крупнейших экономик мира

Россия, по словам Путина, занимает четвертое место по ВВП по паритету покупательной способности, опережая Японию.

«Разница небольшая, но мы понимаем: позиции надо усиливать! Нам нужно обеспечивать темы роста на долгосрочную перспективу», - сказал он.

По итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%, а по итогам с начала текущего года превышает 5%. Это лучше, чем у ведущих экономик мира, заявил президент.

Ранее Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что доля расчетов за российский экспорт в «токсичных валютах» сократилась вдвое.



