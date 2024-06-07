Путин заявил о необходимости вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях ПМЭФ он указал, что следует «принять это решение».

Глава государства отметил, что люди пенсионного возраста и пенсионеры, как правило, «особо квалифицированные специалисты». К тому же «рабочих рук не хватает».

«Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим... должны принять это решение», - заключил Путин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что индексация пенсии проходит для работающих пенсионеров в документарном виде ежегодно.

Она пояснила, что цифры записываются, но деньги в части повышенной выплаты начинают выплачиваться, только когда пенсионер прекращает трудовые отношения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

