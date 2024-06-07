Путин: Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилась вдвое

По словам Путина, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась почти в три раза, до 39%. Вместе с зарубежными партнерами, указал Путин, Россия будет наращивать применение нацвалют во внешнеторговых расчетах.

Ранее сообщалось, что более 90% торговли России и Белоруссии осуществляются в национальных валютах. Большая часть платежей между Россией и Китаем также происходит в нацвалютах, передает «Радиоточка НСН».

