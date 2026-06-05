Путин заявил о снижении зависимости РФ от нефтегазовых доходов

Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы существенно снизилась естественным путем. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы — не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы — естественным путем снизилась», — подчеркнул глава государства.