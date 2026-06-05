Путин заявил о снижении зависимости РФ от нефтегазовых доходов

Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы существенно снизилась естественным путем. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы — не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы — естественным путем снизилась», — подчеркнул глава государства.

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Президент также отметил, что России важна стабильность на мировых нефтегазовых рынках. По его словам, чрезмерно высокие цены на нефть негативно отражаются на производственном секторе и могут спровоцировать рост инфляции в ведущих экономиках, включая США.

Российский лидер подтвердил заинтересованность страны в долгосрочном сотрудничестве с партнерами в рамках ОПЕК+ и обозначил, что Москва продолжит двигаться в этом направлении.

Также Путин подчеркнул, что сотрудничество России с Китаем в сфере углеводородной энергетики является взаимовыгодным, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
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