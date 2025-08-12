Путин заявил о росте скрытой и официальной безработицы
В России наблюдается некоторый рост скрытой безработицы. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, «число работников в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения» с начала года выросло с 98 тысяч до 199 тысяч человек.
Путин отметил, что за указанный период также стало больше и официальных безработных. В начале 2025 года их было 274 тысячи человек, а в августе уже 300 тысяч человек.
«Но всё-таки безработица у нас остаётся пока на рекордно низких уровнях», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия входит в число лучших стран мире по уровню молодёжной безработицы, сообщает RT.
