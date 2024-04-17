Минэкономразвития: инфляция в РФ в апреле ускорилась до 7,83%
Годовая инфляция в России с 9 по 15 апреля ускорилась до 7,83%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, который подготовило Минэкономразвития.
Неделей ранее показатель годовой инфляции составлял 7,79%, уточнили в ведомстве. Наибольшие темпы роста цен зафиксированы в сегменте услуг - 0,28%. Существенный вклад внесло изменения цен на авиабилеты.
При этом отсутствовал рост цен в сегменте непродовольственных товаров. В Минэкономразвития отметили падение стоимости легковых автомобилей и бытовых приборов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготные программы ипотечного кредитования вносят вклад в рост инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru