Путин заявил о постепенном восстановлении экономики

Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики страны. Как пишет ТАСС, глава государства подчеркнул, что это происходит по мере выхода из режима ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом президент России заявил в ходе видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.

Глава государства отметил особым вниманием организации и предприятия, которые в течение длительного времени трудились в режиме высочайшей мобилизации, обеспечивая снабжение жителей страны продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Кричевский: Экономика скукожилась – затягивать пояса дальше некуда

Ранее стало известно, что доработанный проект общенационального плана восстановления экономики России направлен президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили в правительстве РФ. Обновленный план получил «индикаторы», составленные исходя из сценариев условий прогноза социально-экономического развития страны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что доработанный план должен попасть на стол президента в установленный срок — до 19 июня.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусЭкономикаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры