Путин заявил о постепенном восстановлении экономики
Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики страны. Как пишет ТАСС, глава государства подчеркнул, что это происходит по мере выхода из режима ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом президент России заявил в ходе видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.
Глава государства отметил особым вниманием организации и предприятия, которые в течение длительного времени трудились в режиме высочайшей мобилизации, обеспечивая снабжение жителей страны продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.
Ранее стало известно, что доработанный проект общенационального плана восстановления экономики России направлен президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили в правительстве РФ. Обновленный план получил «индикаторы», составленные исходя из сценариев условий прогноза социально-экономического развития страны.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что доработанный план должен попасть на стол президента в установленный срок — до 19 июня.
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