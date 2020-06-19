Путин заявил о постепенном восстановлении экономики

Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики страны. Как пишет ТАСС, глава государства подчеркнул, что это происходит по мере выхода из режима ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом президент России заявил в ходе видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.

Глава государства отметил особым вниманием организации и предприятия, которые в течение длительного времени трудились в режиме высочайшей мобилизации, обеспечивая снабжение жителей страны продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.