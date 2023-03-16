Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. С такой инициативой российский лидер выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он также отметил, что уже в следующем году в рамках съезда РСПП можно было бы наградить первых лауреатов такой премии.

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Также Путин заявил, что власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие. Он отметил, что ответственный бизнес не прячет активы в офшоры, а также вкладывается в чувствительные сферы страны.

Ранее глава государства спрогнозировал значительный рост ВВП страны в 2023 году. По его словам, внушают оптимизм позитивные тенденции в экономике России. Во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с 2022 годом.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПремияБизнесВладимир Путин

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