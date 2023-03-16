Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. С такой инициативой российский лидер выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он также отметил, что уже в следующем году в рамках съезда РСПП можно было бы наградить первых лауреатов такой премии.