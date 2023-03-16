Путин заявил, что бережливые технологии необходимо внедрять во всех сферах экономики

Он отметил, что объемная работа по такой теме началась еще в 2019 году в рамках нацпроекта по увеличению производительности труда на малых и средних предприятиях страны. По словам Путина, результаты уже фиксируются на национальном уровне.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен. Он также отмечал, что государство должно расширить экономические свободы в ответ на введение Западом новых ограничений. По его словам, российская экономика и бизнес достойно отвечают на агрессию со стороны Запада, сообщает НСН.

