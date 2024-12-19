Путин заявил о наличии недоработок при борьбе с инфляцией в России
Недоработки при борьбе с инфляцией в России имеются: ряд экспертов полагают, что Центральный банк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а кабмин – своевременно принимать отраслевые меры. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Да, ЦБ начал делать это где-то летом, но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», - сказал президент.
Глава государства также отметил, что хотя правительство работает эффективно и очень много делает, когда думает о будущем, было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом плане, разрезе, думать о развитии отраслей и отдельных отраслей производства. Путин добавил, что нужно было бы принимать эти своевременные решения.
Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН заявил, что Банк России не может не повышать ключевую ставку, так как только таким образом можно снизить спрос. При этом он отметил, что в таком случае ставка делается на вкладчиков, а не на бизнес, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru