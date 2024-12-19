Путин заявил о наличии недоработок при борьбе с инфляцией в России

Недоработки при борьбе с инфляцией в России имеются: ряд экспертов полагают, что Центральный банк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а кабмин – своевременно принимать отраслевые меры. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Да, ЦБ начал делать это где-то летом, но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», - сказал президент.