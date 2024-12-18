Вице-спикер ГД Даванков заявил о планах создать комитет по борьбе с инфляцией

Группа депутатов предложила создать комитет по борьбе с ростом цен, пишет Ura.ru со ссылкой на вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.

По словам парламентария, в «антикризисный штаб» можно было бы включить не только некоторых высокопоставленных членов правительства, но и представителей Центробанка, а также крупных предпринимателей.

«У нас сейчас все друг на друга валят. А надо проблему решать. Иначе новый год точно не будет лучше, чем старый», - сказал он.

Даванков напомнил, что в последнее время розничные цены на ряд ключевых продуктов питания заметно выросли. Однако депутат уверен, что в 2024 году еще можно успеть предпринять какие-либо действия для замедления их роста.

Ранее сообщалось, что набор из 19 продуктов для новогоднего стола в 2024 году подорожал на 11,4% и обойдется россиянам почти в 8,1 тысячи рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

