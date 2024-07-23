Путин заявил главе Счетной палаты, что «лишних денег нет»

На встрече с главой ведомства Борисом Ковальчуком он выразил надежду, что палата не пропустит никаких нарушений, особенно того, «что называется криминалом».

Также российский лидер призвал председателя Счётной палаты «без стеснения» звонить ему «в наиболее острых случаях».

«У нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые подрастают, но лишних денег нет», - заключил Путин.

Ранее Счётная палата по итогам контрольных проверок выявила за 2023 год 4849 нарушений и недостатков, на сумму в 2,11 трлн рублей, что больше, чем в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

