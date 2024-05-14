Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты РФ

Совет Федерации утвердил Бориса Ковальчука в качестве председателя Счётной палаты России. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что сенаторы приняли решение единогласно.

В профильном комитете верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам указали, что кандидатура Ковальчука отвечает всем требованиям, которые предъявляются к председателю законом «О Счётной палате РФ».

Ранее Госдума РФ утвердила кандидатуры всех 16 министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НазначениеКандидатыСчетная ПалатаСовет Федерации РФ

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