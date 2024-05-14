Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты РФ
14 мая 202417:33
Совет Федерации утвердил Бориса Ковальчука в качестве председателя Счётной палаты России. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что сенаторы приняли решение единогласно.
В профильном комитете верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам указали, что кандидатура Ковальчука отвечает всем требованиям, которые предъявляются к председателю законом «О Счётной палате РФ».
Ранее Госдума РФ утвердила кандидатуры всех 16 министров, предложенных главой правительства Михаилом Мишустиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru