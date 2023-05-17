Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что цена на газ «немножко припала», сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, с целью поддержания мировой конъюнктуры российскими властями было принято решение сократить добычу газа.

«Цены колеблются на мировых рынках... Все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что России не только удалось компенсировать закрытие для неё западных рынков, но и расширить торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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