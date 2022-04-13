Путин заявил, что Россия может увеличить потребление энергоресурсов

«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей», - приводит РИА Новости слова Путина.

Глава государства отметил, что Россия может нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира. Путин подчеркнул, что для решения этой задачи используются все возможности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что отказ от поставок газа из России в пользу сжиженного природного газа может спровоцировать очередную волну газового кризиса в Азии.

