Путин заявил, что Россия может увеличить потребление энергоресурсов

Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов, а также перенаправить по другим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.

Стоимость природного газа в Молдавии в апреле выросла вдвое

«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей», - приводит РИА Новости слова Путина.

Глава государства отметил, что Россия может нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира. Путин подчеркнул, что для решения этой задачи используются все возможности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что отказ от поставок газа из России в пользу сжиженного природного газа может спровоцировать очередную волну газового кризиса в Азии.

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ФОТО: Kremlin.ru
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