Отказ от поставок газа из России в пользу сжиженного природного газа может спровоцировать очередную волну газового кризиса в Азии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Новак напомнил, что газовые эксперты давно предупреждают жителей Европы, что СПГ не способен заменить природный газ из России.



«После снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений», - напомнил вице-премьер.

Новак заявил, что искусственно навязанный отказ от традиционных энергоресурсов неизбежно повлечет за собой мощные кризисы. При этом как производители, так и потребители энергоресурсов намерены добиться стабилизации ситуации.

«По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии», - подчеркнул вице-премьер.

Покупая российский газ через европейских посредников и тем самым переплачивая за него, Украина показывает «бурную деятельность», а на самом деле с топливом там ничего не меняется. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

