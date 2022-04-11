Стоимость природного газа в Молдавии в апреле выросла вдвое

Цена на природный газ, поставляемый Россией в Молдавию, в апреле выросла до $1160 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну телеканалу Pro TV.

Молдавия намерена добиваться вступления в ЕС

В марте 2022 года Молдавия закупала российский газ по $547 за 1 тыс. куб. м. Стоимость в апреле выросла на $613 за за 1 тыс. куб. м.

Вице-премьер заметил, что с текущего месяца формула расчета была изменена. Сейчас она складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц и 30% от цены нефтяной корзины. При этом цены на газ в европейский странах достигли исторических максимумов, нефть подорожала на 15-20%.

В октябре 2021 года компании "Молдовагаз" и "Газпром" пролонгировали контракт на поставку газа на пять лет.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГазпромМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры