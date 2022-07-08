Путин заявил, что Россия должна выполнить все обязательства по поставкам сельхозпродукции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна выполнить все обязательства перед своими «традиционными постоянными партнёрами» по поставкам сельхозпродукции, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания с кабинетом министров он отметил, что непременно будут возникать сложности, но у России «есть все необходимые предпосылки», чтобы их преодолеть.
«Те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой», - уточнил российский лидер.
Глава государства добавил, что необходимо вместе с партнерами заранее «всё продумать и отрегулировать».
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России активно развивается отрасль семеноводства, но из-за введённых санкций возникли трудности связанные с замещением импортных семян свёклы, кукурузы и сои.
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