Путин заявил, что Россия должна выполнить все обязательства по поставкам сельхозпродукции

В ходе совещания с кабинетом министров он отметил, что непременно будут возникать сложности, но у России «есть все необходимые предпосылки», чтобы их преодолеть.

«Те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой», - уточнил российский лидер.

Глава государства добавил, что необходимо вместе с партнерами заранее «всё продумать и отрегулировать».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России активно развивается отрасль семеноводства, но из-за введённых санкций возникли трудности связанные с замещением импортных семян свёклы, кукурузы и сои.

