Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике требует особых усилий от российскийх властей, сообщает ТАСС.

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На встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что эти усилия, в целом, «дают положительный эффект».

«Несмотря на все сложности... российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», - подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти будут воздерживаться от введения санкций против России, насколько это будет возможно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкономикаВладимир Путин
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