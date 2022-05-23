Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар

На встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что эти усилия, в целом, «дают положительный эффект».

«Несмотря на все сложности... российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», - подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти будут воздерживаться от введения санкций против России, насколько это будет возможно, сообщает RT.