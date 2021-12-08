Путин: Взаимная торговля России и Греции показывает рост

За девять месяцев 2021 года взаимная торговля России и Греции почти достигла допандемийного уровня и выросла на 56%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам главы государства, российско-греческие связи продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям и не снижают оборотов.

Путин встретится в Сочи с премьер-министром Греции

Переговоры Путина с Мицотакисом проходили 8 декабря в Сочи. Российский лидер отметил в начале беседы, что российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе.

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ФОТО: РИА Новости
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