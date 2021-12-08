Путин: Взаимная торговля России и Греции показывает рост

За девять месяцев 2021 года взаимная торговля России и Греции почти достигла допандемийного уровня и выросла на 56%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам главы государства, российско-греческие связи продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям и не снижают оборотов.