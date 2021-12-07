Путин встретится в Сочи с премьер-министром Греции
Президент Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, встреча состоится 8 декабря в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер и глава греческого правительства обсудят вопросы сотрудничества двух стран «в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях».
Кроме того, Путин и Мицотакис планируют обменяться мнениями «по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня».
Во вторник Владимир Путин проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, беседа состоится в видеоформате.
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