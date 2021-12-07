Путин встретится в Сочи с премьер-министром Греции

Президент Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, встреча состоится 8 декабря в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Песков рассказал о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена

Отмечается, что российский лидер и глава греческого правительства обсудят вопросы сотрудничества двух стран «в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях».

Кроме того, Путин и Мицотакис планируют обменяться мнениями «по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня».

Во вторник Владимир Путин проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, беседа состоится в видеоформате.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыСочиГрецияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры