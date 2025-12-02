Силуанов: Россияне не заметят увеличения НДС

Россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Об этом на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Путин подписал закон о повышении НДС

По его словам, НДС - это «наиболее безболезненный налог», в условиях жёсткой денежно-кредитной политики его изменения никто не заметит.

«Если посмотреть по 2018-2019 годам, когда мы такие же изменения вводили, то часть НДС перешла в цену уже в декабре, сейчас мы видим, пока, слава богу, этого не происходит», — заключил министр.

Ранее Силуанов заявил, что повышение ставки НДС до 22% может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
