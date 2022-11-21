Путин ввёл акциз на сладкие напитки
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года в России будет введён акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идёт о напитках, изготовленных с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), в состав которых входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мёд.
«Количество углеводов в пищевой ценности... составляет более пяти граммов на 100 мл напитка. При этом объёмная доля этилового спирта... не должна превышать 1,2%», - отмечается в законе.
Акцизом не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко и молочная продукция, напитки на растительной основе (за исключением тонизирующих и газированных напитков), а также алкогольные напитки с объёмной долей этилового спирта более 0,5%.
Также в список исключений попали виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы и квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.
Ранее в правительстве РФ заявили, что ввод акциза на сахаросодержащие напитки приведет к росту доходов на 35 млрд рублей в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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