Путин ввёл акциз на сладкие напитки

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идёт о напитках, изготовленных с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), в состав которых входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мёд.

«Количество углеводов в пищевой ценности... составляет более пяти граммов на 100 мл напитка. При этом объёмная доля этилового спирта... не должна превышать 1,2%», - отмечается в законе.

Акцизом не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко и молочная продукция, напитки на растительной основе (за исключением тонизирующих и газированных напитков), а также алкогольные напитки с объёмной долей этилового спирта более 0,5%.

Также в список исключений попали виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы и квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.

Ранее в правительстве РФ заявили, что ввод акциза на сахаросодержащие напитки приведет к росту доходов на 35 млрд рублей в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

