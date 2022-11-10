«Шантаж государства»: Падения дохода производителей сладкой газировки из-за акциза не случится

Введение акциза на сахаросодержащие напитки не отразится на плане по развитию отечественных производителей, на цены для потребителя нововведение также почти не повлияет. Возмущение предпринимателей — не более, чем попытка шантажа государства. Об этом НСН заявил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Об этом сообщил ТАСС. При этом Союз производителей соков, воды и напитков ранее просил власти не принимать этот закон, так как производители считают, что введение акциза нанесет серьезный ущерб их доходам. Павлов заявил, что никаких негативных последствий для бизнеса не будет.

«Многие ниши в связи с уходом западных компаний освобождаются, обороты всех отечественных брендов растут. Поэтому введение акциза не отразится на их плане по развитию. Для потребителей тоже цена вряд ли существенно вырастет, так как нет прямого влияния между акцизом и потребительской ценой. Сладкая газировка — это не просто не продукт первой необходимости, это вредный продукт. Даже если его потребление снизится, это пойдет только на пользу гражданам. А заявления компаний о том, что они перестанут производить напитки, инвестировать, сократят рабочие места, — не более, чем попытка шантажа государства. Производители пытаются либо отложить акциз (частично им это удалось — планировалось его ввести еще с 1 января 2023 года), либо вообще отменить. Они прекрасно справляются с замещением импортных брендов, а государству деньги сейчас нужнее», — сказал Павлов.

Также собеседник НСН объяснил, почему производители так яростно сопротивляются введению акциза на сахаросодержащие напитки.

«Любой бизнес направлен на получение сверхприбыли, чем больше денег, тем лучше. Естественно, если частью этой прибыли государство просит поделиться, то бизнес будет всячески этому сопротивляться, прибегая, в том числе, и к шантажу», — отметил общественный деятель.

Также Павлов объяснил, почему акциз вводится именно сейчас.

«Не все производители ушли. Будет что-то поставляться, в том числе, из-за рубежа. И эти напитки будут облагаться такой же ставкой акциза, как и отечественные. Меру эту придумали давно, еще до февральских событий. Во многих странах сахаросодержащие напитки являются подакцизным товаром как источник пополнения бюджета. Когда государству нужны деньги, оно смотрит, будет ли вред обществу, экономике, потребителям от введения акциза. В данном случае вреда не будет, потому что это не самый полезный товар, объемы его производства велики. Полагаю, сейчас его вводят потому, что бизнес в нынешних реалиях это меньше всего почувствует», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности».

