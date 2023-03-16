Путин: в России смягчат ограничения по выводу из страны дивидендов западных компаний

Правительство России рассмотрит поручение проработать вопрос о смягчении ограничений для компаний из США и Европы по вопросу вывода дивидендов из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РБК.

Глава государства отметил, что введенные ограничения сдерживают возможности добросовестных партнеров России, которые продолжают работать в стране.

По его словам, к введению таких мер в РФ подтолкнули действия стран Запада.