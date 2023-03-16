Путин: в России смягчат ограничения по выводу из страны дивидендов западных компаний

Правительство России рассмотрит поручение проработать вопрос о смягчении ограничений для компаний из США и Европы по вопросу вывода дивидендов из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РБК.

Глава государства отметил, что введенные ограничения сдерживают возможности добросовестных партнеров России, которые продолжают работать в стране.

По его словам, к введению таких мер в РФ подтолкнули действия стран Запада.

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«Сегодня надо скорректировать, наверно, нашу позицию», — сказал Путин.

Он предложил кабмину подумать о более гибком регулировании этой сферы, которое бы позволило выплачивать дивиденды и какую-то часть из них выводить, но при условии, что эти средства будут использоваться, в том числе на развитие бизнеса внутри России.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин назвал неправильным определение «недружественные страны».

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