Путин: Россия расширит контакты с государствами растущих регионов

Он отметил, что России удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. По словам главы государства, за последний год товарооборот России «с этими регионами мира» рос двузначными темпами.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью «Парламентской газете», что, помимо поставок иранских автомобилей в Россию, не исключена возможность совместного российско-иранского производства. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в разговоре с НСН тогда отметил, что помимо Ирана на российский рынок обратили внимание многие азиатские производители автомобилей.

