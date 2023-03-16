Путин: Россия расширит контакты с государствами растущих регионов
Россия будет продолжать расширять внешнеторговые контакты со странами растущих регионов мира. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что России удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. По словам главы государства, за последний год товарооборот России «с этими регионами мира» рос двузначными темпами.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью «Парламентской газете», что, помимо поставок иранских автомобилей в Россию, не исключена возможность совместного российско-иранского производства. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в разговоре с НСН тогда отметил, что помимо Ирана на российский рынок обратили внимание многие азиатские производители автомобилей.
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