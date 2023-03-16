Путин назвал неправильным определение «недружественные страны»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что словосочетание «недружественные страны» является неправильным, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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