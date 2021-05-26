Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить

Численность занятых россиян необходимо увеличить как минимум на 700 тысяч человек, чтобы вернуться к показателям 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Путин: Экономика РФ постепенно восстанавливается

«После спада прошлого года численность занятых в нашей экономике уже выросла на 1 миллион 200 тысяч человек», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что в России сохраняется устойчивая тенденция на снижение уровня безработицы и восстановление рынка труда после пандемии. Президент напомнил, что в августе 2020 года было зафиксировано пиковое значение по безработице (6,4%). Однако уже в апреле нынешнего года безработица сократилась до 5,2%.

Ранее глава государства сообщил, что макроэкономические показатели свидетельствуют о восстановлении российской экономики после пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
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