Путин: Экономика РФ постепенно восстанавливается

Российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что о восстановлении экономики страны говорят макроэкономические показатели.

В то же время Путин отметил, что и в российской, и в глобальной экономике действуют факторы нестабильности.

По словам президента, в текущих условиях важно «держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности» в стране и за рубежом, а также оценивать динамику основных макроэкономических показателей.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПандемияЭкономикаВладимир Путин
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