Путин: Экономика РФ постепенно восстанавливается
Российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что о восстановлении экономики страны говорят макроэкономические показатели.
В то же время Путин отметил, что и в российской, и в глобальной экономике действуют факторы нестабильности.
По словам президента, в текущих условиях важно «держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности» в стране и за рубежом, а также оценивать динамику основных макроэкономических показателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Адвокат задержанной в Минске россиянки не смог встретиться с ней в СИЗО
- Семак оказался лучшим тренером чемпионата России по футболу
- Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
- Путин: Экономика РФ постепенно восстанавливается
- Россияне имеют право требовать компенсацию от соседей-курильщиков
- Польша опровергла запрет на вхождение самолета «Белавиа» в свое воздушное пространство
- WhatsApp ввел новую функцию для голосовых сообщений
- СМИ: США отправят авианосец на Ближний Восток
- В МИД РФ пригрозили ответить на возможные санкции Британии против «Северного потока-2»
- Amazon купил киностудию Metro Goldwyn Mayer
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru