Путин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
В своём выступлении 23 июня глава государства отметил, что они платят налог на доход от деятельности контролируемых иностранных компаний (КИК) по «громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме». По словам Путина, её можно заменить, предоставив право выплачивать фиксированную налоговую сумму в размере пяти миллионов рублей год без дополнительной отчётности.
Как напоминает «Лента.ру», КИКами считаются компании и холдинги, в которых российские физлица и юрлица владеют не менее 25%. Первые платят налог по ставке 13%, вторые — 20%, при этом из налогооблагаемой базы вычитают доходы в виде дивидендов и процентов от российских источников, равно как и дивидендов от КИК. На компании, ведущие активную производственную и инвестиционную деятельность, правило не распространяется.
В своём обращении к россиянам Путин также предложил увеличить НДФЛ с 13% до 15% для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, сообщает ОТР. Увеличенная ставка будет действовать для той части доходов, которая выше указанной суммы.
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