Путин упростил налогообложение для офшорных компаний

Как напоминает «Лента.ру», КИКами считаются компании и холдинги, в которых российские физлица и юрлица владеют не менее 25%. Первые платят налог по ставке 13%, вторые — 20%, при этом из налогооблагаемой базы вычитают доходы в виде дивидендов и процентов от российских источников, равно как и дивидендов от КИК. На компании, ведущие активную производственную и инвестиционную деятельность, правило не распространяется.

В своём обращении к россиянам Путин также предложил увеличить НДФЛ с 13% до 15% для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, сообщает ОТР. Увеличенная ставка будет действовать для той части доходов, которая выше указанной суммы.

