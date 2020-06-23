Путин объявил о расширении программы льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед россиянами, которое транслируют федеральные телеканалы, предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5%. Она была объявлена в апреле 2020 года для жилья в новостройках стоимостью до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 миллионов рублей в регионах.

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По мнению Путина, следует увеличить стоимость жилья, участвующего в программе, до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге и до 6 миллионов в регионах.

Глава государства также сообщил, что по программе льготной ипотеки оформлено уже 45 тысяч заявок.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЛьготыИпотекаВладимир Путин
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