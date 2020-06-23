Путин объявил о расширении программы льготной ипотеки

По мнению Путина, следует увеличить стоимость жилья, участвующего в программе, до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге и до 6 миллионов в регионах.

Глава государства также сообщил, что по программе льготной ипотеки оформлено уже 45 тысяч заявок.

