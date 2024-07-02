Министерству обороны России передали ледокол «Евпатий Коловрат»
Министерство обороны России получило дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. Об этом сообщается на сайте конструкторского бюро «Вымпел» Объединенной судостроительной корпорации.
Отмечается, что акт о приеме ледокола был подписан представителями Военно-морского флота России 17 июня 2024 года.
«Евпатий Коловрат» построен судостроительной компанией «Алмаз» (Санкт-Петербург). Судно будет использоваться для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также тушения пожаров на аварийных объектах и самостоятельной проводки кораблей и судов,. Ледокол поступит в распоряжение Тихоокеанского флота.
Ранее главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев принял участие в спуске на воду корвета «Проворный».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru