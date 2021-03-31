Губернаторы предложили создать Большой Северный морской путь

Главы регионов в письме указали, что сейчас комплексное развитие Севморпути практически не охватывает транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру, расположенную в Петербурге, Архангельской и Мурманской областях, а также на Камчатке и Сахалине. Однако использование этой инфраструктуры вносит весомый вклад в развитие перевозок по арктическому маршруту.



Вместе с тем для большинства из этих пяти регионов морские перевозки являются наиболее перспективными из-за низкого уровня развития транспортной сети или даже полного отсутствия железнодорожного сообщения.

Юрий Трутнев в среду, 31 марта, проведет совещание по вопросам организации инфраструктуры Севморпути. На нем будет обсуждаться и вопрос организации Большого Северного морского пути.

После того, как на прошлой неделе контейнеровоз Ever Given заблокировал движение в Суэцком канале, некоторые специалисты высказали уверенность, что это заставит компании обратить внимание на Северный морской путь, сообщает телеканал «360».

