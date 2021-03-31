Губернаторы предложили создать Большой Северный морской путь
Главы пяти российских регионов предложили правительству расширить Северный морской путь от Петербурга до Владивостока и ввести понятие Большой Северный морской путь.
С инициативой выступили главы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки. По их мнению, Большой Северный морской путь позволит наладить грузопоток между регионами по морю, сообщает РБК со ссылкой на источник. Соответствующее письмо губернаторы направили на имя вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток и Арктику. Представитель Трутнева Тимур Чернышов сообщил, что письмо получено и будет рассмотрено в ближайшее время.
Главы регионов в письме указали, что сейчас комплексное развитие Севморпути практически не охватывает транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру, расположенную в Петербурге, Архангельской и Мурманской областях, а также на Камчатке и Сахалине. Однако использование этой инфраструктуры вносит весомый вклад в развитие перевозок по арктическому маршруту.
Вместе с тем для большинства из этих пяти регионов морские перевозки являются наиболее перспективными из-за низкого уровня развития транспортной сети или даже полного отсутствия железнодорожного сообщения.
Юрий Трутнев в среду, 31 марта, проведет совещание по вопросам организации инфраструктуры Севморпути. На нем будет обсуждаться и вопрос организации Большого Северного морского пути.
После того, как на прошлой неделе контейнеровоз Ever Given заблокировал движение в Суэцком канале, некоторые специалисты высказали уверенность, что это заставит компании обратить внимание на Северный морской путь, сообщает телеканал «360».
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